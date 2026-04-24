വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026
അക്ഷയ് കുമാറും വിദ്യാ ബാലനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; ‘റാം ഔർ ശ്യാം’ ചിത്രീകരണം മറയൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു

Akshay Kumar, Vidyabalan, Bollywood Movie, Shooting
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:22 IST)
ബോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയ താരജോഡിയായ അക്ഷയ് കുമാറിനെയും വിദ്യാ ബാലനെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കുന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മറയൂരില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. 'റാം ഔര്‍ ശ്യാം' എന്ന പേരില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഇതിനകം സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ആകാംക്ഷ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ അനീസ് ബസ്മിയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കാന്തല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പയസ് നഗര്‍- ആനക്കോട്ടപാറ, പയസ് നഗര്‍ ചര്‍ച്ച്, മറയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മേലാടി പെട്രോള്‍ പമ്പ്, മൂന്നാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കടുകുമുടി റ്റീ ഷോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരണം. 15 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. മറയൂരിന് പുറമെ മൂന്നാര്‍ - ആനയിറങ്കല്‍ ഡാമിലും വാഗമണ്ണിലും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കും.




