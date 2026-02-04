ബുധന്‍, 4 ഫെബ്രുവരി 2026
സത്യസന്ധതക്കുള്ള അം​ഗീകാരം; ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്ക് സ്വർണമാല സമ്മാനിച്ച് രജനീകാന്ത്

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പത്മയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പ്രശംസിക്കുകയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 4 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:35 IST)
rajinikanth
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് പത്മ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വർണമാല സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായ ഇവർ വീണുകിട്ടിയ 45 പവൻ സ്വർണം പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിലുള്ള സത്യസന്ധതക്കാണ് താരം സ്വർണമാല സമ്മാനിച്ചത്.

തമിഴ്നാട്ടിലെ ടി ന​ഗറിൽ വെച്ച് ജെലിക്കിടെയാണ് പത്മക്ക് 45 പവൻ സ്വർണം അടങ്ങിയ ബാ​ഗ് കളഞ്ഞുകിട്ടിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ തന്റെ
മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും സ്വർണം പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ആഭരണങ്ങൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുകയുമായിരുന്നു.
സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞതോടെ നിരവധിപോരാണ് പത്മയുടെ സതസന്ധതക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തിയത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പത്മയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പ്രശംസിക്കുകയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനാകാന്ത് പത്മയെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും പ്രത്യേകം ആദരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഇദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്നും രജനീകാന്ത് എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നയാളാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ രജനീകാന്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ആരാധകരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

