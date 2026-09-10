വലിച്ച് നീട്ടില്ല, അടിമുടി മാറ്റം: ദൃശ്യം അവസാനഭാഗവുമായി ബോളിവുഡ്, ട്രെയ്ലർ പുറത്ത്
മലയാളത്തില് ആദ്യമെത്തി പിന്നീട് ഇന്ത്യയാകെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ദൃശ്യം. സിനിമയുടെ റീമെയ്ക്ക് കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലെല്ലാം പുറത്തുവന്നെങ്കിലും ഇതില് ഏറ്റവുമധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് സിനിമയുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പായിരുന്നു. മലയാളത്തില് സിനിമയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം പുറത്തുവന്നെങ്കിലും സമ്മിശ്രമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസി വലിച്ച് നീട്ടിയെന്നും സിനിമയുടെ അവതരണത്തിന് പ്രൊഡക്ഷന് ക്വാളിറ്റിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന വിമര്ശനങ്ങള്. മലയാളത്തില് സിനിമയ്ക്ക് നാലാം ഭാഗമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും പിന്നീടുണ്ടായി.
എന്നാല് ബോളിവുഡില് ദൃശ്യം സീരീസിന്റെ അവസാനഭാഗമായാണ് ദൃശ്യം 3 ഒരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അജയ് ദേവ്ഗണ് നായകനായ സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലര് അണിയറപ്രവര്ഠകര് പുറത്തുവിട്ടത്. മലയാളം വേര്ഷനില് നിന്നും തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇക്കുറി ഹിന്ദി ദൃശ്യം ഇറങ്ങുന്നത്. ബോളിവുഡില് ആദ്യ 2 ഭാഗങ്ങളും റീമെയ്ക്കുകള് ആയിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെത്തുമ്പോള് തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമായാണ് ദൃശ്യമെത്തുന്നത്. അജയ് ദേവ്ഗണ്, ശ്രീയ ശരണ്, തബു, രജത് കപൂര് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം പ്രകാശ് രാജ്, ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്ത് തുടങ്ങിയ വമ്പന് താരനിരയാന് ദൃശ്യം 3 പതിപ്പിലുള്ളത്. ഒക്ടോബര് 2നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്.