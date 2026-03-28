"എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കണം": വിവാഹമോചന വാർത്തകൾക്കിടെ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പഴയ അഭിമുഖം കുത്തിപ്പൊക്കി സോഷ്യൽമീഡിയ

രേണുക വേണു|
Last Updated:
ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (14:38 IST)
ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഐശ്വര്യ റായിയും അഭിഷേക് ബച്ചനും പിരിയുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. ഈ സമയത്താണ് ഐശ്വര്യ മുൻപ് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖം വൈറലാവുന്നത്. മുൻപ് റെഡിഫിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഐശ്വര്യ പറയുന്നത്. തന്റെ ജീവിത പങ്കാളി തന്നെ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കമെന്നും നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള ആളായിരിക്കമണെന്നും ഐശ്വര്യ പറയുന്നുണ്ട്.
"എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു കടുത്ത റൊമാന്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രണയമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അന്തസ്സോടെ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്നതും എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്.
'ഉംറാവോ ജാൻ', 'ഗുരു' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗിനിടെയാണ് അഭിഷേകും ഐശ്വര്യയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. 2007 ഏപ്രിൽ 20-നായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. 2011 നവംബർ 16-നാണ് ഇവർക്ക് ആരാധ്യ എന്ന മകൾ ജനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഇരുവരും വേർപിരിയുകയാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ വസതിയിൽ ഒന്നിച്ച് എത്തിയതോടെ ഇത്തരം ഗോസിപ്പുകൾക്ക് ദമ്പതികൾ അറുതി വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.