ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

അരിജിത്തിന് ശേഷം ശ്രേയ? ലിപ് സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ദിവസം താൻ പാട്ട് നിർത്തുമെന്ന് ​ശ്രേയ ഘോഷാൽ

"ഹൃദയം കൊണ്ട് പാടുന്നയാളാണ് അരിജിത് സിങ്. അദ്ദേഹം വളരെ ധീരമായി ആ തീരുമാനമെടുത്തു"

രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:47 IST)
ഗായകൻ അരിജിത്ത് സിങിനെ പോലെ തനിക്കും സം​ഗീതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന്
​ഗായിക ശ്രേയ ​ഗോഷാൽ. ഹൃദയം കൊണ്ട് പാട്ടുപാടുന്നയാളാണ് അരിജിത്ത്. അദ്ദേഹം വളരെ ധീരമായി ആ തീരുമാനമെടുത്തു, പൊതുവേദികളിൽ ലിപ്പ് സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ദിവസം താൻ പാട്ട് നിർത്തുമെന്ന് ശ്രേയ പറഞ്ഞു. എബിപി ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ശ്രേയ ഘോഷാലിന്റെ പ്രതികരണം.

"ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ തത്സമയ പ്രകടനമാണ് എന്റെ വ്യക്തിത്വം. ആ സമയത്ത് ലിപ്പ് സിങ്ക് ചെയ്ത് പാടുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പൊതുവേദികളിൽ ലിപ്പ് സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ദിവസം ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് നിർത്തും. ഹൃദയം കൊണ്ട് പാടുന്നയാളാണ് അരിജിത് സിങ്. അദ്ദേഹം വളരെ ധീരമായി ആ തീരുമാനമെടുത്തു.

എന്തിനാണ് പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതില്‍ നിന്നും തനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. തനിക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്നത് എന്തോ അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക. അരിജിത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുതാണ് സംഗീതം. അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകള്‍ ഒരുപാട് സ്‌നേഹിക്കുന്നത്"- ശ്രേയ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ മെലഡി ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ​ഗായികയാണ് ശ്രേയ ഘോഷാൽ. ഇതുപതോളം ഭാഷകളിലായി 3000ല്‍ അധികം പാട്ടുകള്‍ ശ്രേയ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ദേശിയ അവാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ശ്രേയയെ തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നതും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :