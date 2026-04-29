ധുരന്ധറിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും രൺവീർ-ആദിത്യ കൂട്ടുകെട്ട്? ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിനായി ചർച്ചകൾ സജീവം

ബോളിവുഡില് ഇന്ന് വരെ വന്ന സ്പൈ സിനിമകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയായിരുന്നു ധുരന്ധര്. ഗ്ലാമറും ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററും മിസൈലുകളും നിറഞ്ഞ സ്പൈ ആക്ഷന് സിനിമകളില് നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി നിലത്ത് കാലുറപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ധുരന്ധറിന്റെ പ്രത്യേകത. 2 ഭാഗങ്ങളായി ഒരുങ്ങിയ സിനിമ ലോകമെങ്ങും വമ്പന് വിജയമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ധുരന്ധറിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം രണ്വീര് സിങ്ങും ആദിത്യ ധറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് വരുന്നത്.
വമ്പന് ബജറ്റില് ഒരുങ്ങുന്ന
ഒരു ആക്ഷന്-ഡ്രാമയോ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമയോ ആകാം ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. സിനിമയെ കുറച്ചുള്ള ആദ്യ ധാരണയായെന്നും 2027 മാര്ച്ചില് സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമെന്നും പിങ്ക് വില്ല റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ 'ഉറി: ദ സര്ജിക്കല് സ്ട്രൈക്ക്' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആദിത്യ ധര് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ധുരന്ധര് കൂടി ഹിറ്റായതോടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്രാന്ഡ് വാല്യൂവുള്ള സംവിധായകനാണ് ആദിത്യ ധര്.
ചരിത്രത്തില് ഏറെ താല്പര്യമുള്ള ആദിത്യ ധര് ചന്ദ്ര ഗുപ്ത മൗരനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
സിനിമ ചെയ്യാന് നേരത്തെ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സിനിമയാകുമോ രണ്വീറിനെ വെച്ച് ആദിത്യ ധര് ചെയ്യുക എന്ന ആകാംക്ഷയും ബോളിവുഡിനുണ്ട്.