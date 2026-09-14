ഇന്നോ നാളെയോ ശരിയായ പങ്കാളി വരുമെന്ന് കരുതി, അതാണ് നീണ്ടുപോയത്: എഗ്ഗ് ഫ്രീസ് ചെയ്തെന്ന് സുരഭി ലക്ഷ്മി
താന് എഗ്ഗ് ഫ്രീസിംഗ് പ്രൊസിജിയര് പൂര്ത്തിയാക്കിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടി സുരഭി ലക്ഷ്മി. കോട്ടക്കല് ആസ്റ്റര് മിംസിലെ ഐവിഎഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പക്രിയ പൂര്ത്തിയാക്കിയതെന്നും സുരഭി ലക്ഷി പറഞ്ഞു.
20കളുടെ അവസാനമോ 30കളുടെ ആദ്യമോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നോ നാളെയോ നല്ലൊരു പങ്കാളി ജീവിതത്തില് വരുമെന്ന് കരുതിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിയതെന്നും എഗ്ഗ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ജീവിതത്തിലെ മികച്ച തീരുമാനങ്ങളില് ഒന്നായാണ് കാണുന്നതെന്നും സുരഭി ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.