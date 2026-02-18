ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
സൈബർ അധിക്ഷേപം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകി നടി രേഖ രതീഷ്

ചില യൂട്യൂബേർസ് തന്നെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടി രേഖ രതീഷ് രം​ഗത്ത് വന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:36 IST)
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി മലയാളം സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് രേഖ രതീഷ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകിയ പരാതി സൈബ‍ർ പൊലീസിന് കൈമാറി. നടി അഞ്ചാമതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ക്യാപ്ഷൻ നൽകിയാണ് ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ വീഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നടപടി വേണമെന്നാണ് രേഖയുടെ ആവശ്യം.

ചില യൂട്യൂബേർസ് തന്നെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടി രേഖ രതീഷ് രം​ഗത്ത് വന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് രേഖ രതീഷ് കരഞ്ഞ് കൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായി ഒരു കൂട്ടം യൂട്യൂബേർസ് എന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി രീതിയിൽ ക്യാപ്ഷൻസ് കൊടുത്ത് എന്നെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ സമ്മർ​​ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഇടക്കാലത്തായി കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ. എന്റെ മകന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ യൂട്യൂബേർസ് കാരണം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശേഷിയില്ലാതാകുകയാണ്.

എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സർ, ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം വന്നാൽ എന്നെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേർസ് തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് എനിക്കറിയിക്കണം.

ഇത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അവസാനിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ. എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഇത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യൂട്യൂബേർസുണ്ട്. ​ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി വേണ്ടി സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് രേഖ രതീഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയോടായി പറഞ്ഞത്.


