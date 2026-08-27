  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Actress Meghna vincent reacts to chandanamazha trolls
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (16:58 IST)

അന്നതെല്ലാം വളരെ സീരിയസായി ചെയ്തതാണ്, ചന്ദനമഴ ട്രോളുകളിൽ പ്രതികരണവുമായി മേഘ്ന

മലയാളത്തിലെ മിനിസ്‌ക്രീന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത പരമ്പരയാണ് ചന്ദനമഴ.

Actress Meghna, Chandanamazha serial, Chandanamazha trolls, Serial, Social media Trend
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:24 IST)
google-news
മലയാളത്തിലെ മിനിസ്‌ക്രീന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത പരമ്പരയാണ് ചന്ദനമഴ. സീരിയല്‍ അവസാനിച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പരമ്പരയിലെ പല രംഗങ്ങളും ട്രോളുകളായി ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്. നടി മേഘ്‌ന വിന്‍സെന്റായിരുന്നു പരമ്പരയിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. സീരിയലിലെ അമൃത, വര്‍ഷ, ഊര്‍മിള , അഞ്ജലി, അര്‍ജുന്‍ ദേശായി തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം പരമ്പര അവസാനിച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായിട്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ താരങ്ങളാണ്.
 
 ഇപ്പോഴിതാ ചന്ദനമഴ സീരിയലിന് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ട്രോളുകള്‍ക്ക് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി മേഘ്‌ന. അന്ന് അതെല്ലാം സീരിയസായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് സീരിയലില്‍ അമൃതയെ അവതരിപ്പിച്ച മേഘ്‌ന പറയുന്നത്. സീന്‍ പഠിക്കുന്നു, ആ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ട്രോളായി വരുമെന്നൊന്നും അന്നറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പോള്‍ അതെല്ലാം കാണുമ്പോള്‍ ചിരി വരാറുണ്ട്. മേഘ്‌ന പറഞ്ഞു.
 
ചന്ദനമഴയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ് മിനിസ്‌ക്രീനിലും മേഘ്‌ന തിളങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം സീ കേരളത്തിലും സണ്‍ ടിവിയിലും താരം സജീവമായിരുന്നു. 7 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാന്ത്വനം 2ലൂടെ മേഘ്‌ന ഏഷ്യാനെറ്റില്‍ വീണ്ടുമെത്തിയിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മോശം പ്രതികരണമൊന്നും ബാധിച്ചില്ല, ആദ്യദിനം തന്നെ ടോക്സിക് കളക്ഷൻ 100 കോടി കടന്നു

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

Nepal Flash Floods : നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 270 കടന്നു, 288 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല, ഇവരിൽ 33 പേർ മലയാളികൾ

Nepal Flash Floods : നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 270 കടന്നു, 288 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല, ഇവരിൽ 33 പേർ മലയാളികൾനേപ്പാളിലെ പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ മരണസംഖ്യ 270 കടന്നു. ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേപ്പാള്‍ മേഖലയിലേക്ക് കൈലാസ് മാനസരോവര്‍ യാത്രയ്ക്ക് പോയ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെയുള്ള 288 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് കാണാതായത്.

നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം, ആശങ്കയിൽ ഇന്ത്യയും: ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ പ്രളയഭീതിയിൽ

നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം, ആശങ്കയിൽ ഇന്ത്യയും: ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ പ്രളയഭീതിയിൽപ്രളയജലം ശക്തിയില്‍ താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് നേപ്പാളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ബിഹാര്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നദീതട പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

പുലികളി ഐതിഹ്യം

പുലികളി ഐതിഹ്യംകേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനകീയവും ഭംഗിയാർന്നതുമായ ഒന്നാണ് പുലിക്കളി. ''പുലിക്കളി'' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുലിയുടെ നൃത്തം എന്നാണ്. ശരീരമെമ്പാടും കടുവയുടെ നിറങ്ങളും രൂപങ്ങളും വരച്ച്, കടുവയുടെ ചലനങ്ങൾ അനുകരിച്ച് കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര കലാരൂപമാണ് പുലികളി.

ഓണത്തിന് ബെവ്കോ വഴി മലയാളി കുടിച്ച് തീർത്തത് 771 കോടിയുടെ മദ്യം!

ഓണത്തിന് ബെവ്കോ വഴി മലയാളി കുടിച്ച് തീർത്തത് 771 കോടിയുടെ മദ്യം!കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 694.96 കോടിയുടെ മദ്യമായിരുന്നു വിറ്റുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 77 കോടിയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഇത്തവണയുണ്ടായത്.

നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു കാരണം ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനം; 800 ഓളം പേരെ കാണാനില്ല

നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു കാരണം ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനം; 800 ഓളം പേരെ കാണാനില്ല384 വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണാതായി. 40 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡും 19 പാലങ്ങളും പ്രളയം തകര്‍ത്തു.