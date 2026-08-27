അന്നതെല്ലാം വളരെ സീരിയസായി ചെയ്തതാണ്, ചന്ദനമഴ ട്രോളുകളിൽ പ്രതികരണവുമായി മേഘ്ന
മലയാളത്തിലെ മിനിസ്ക്രീന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത പരമ്പരയാണ് ചന്ദനമഴ.
മലയാളത്തിലെ മിനിസ്ക്രീന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത പരമ്പരയാണ് ചന്ദനമഴ. സീരിയല് അവസാനിച്ച് വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പരമ്പരയിലെ പല രംഗങ്ങളും ട്രോളുകളായി ഇന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്. നടി മേഘ്ന വിന്സെന്റായിരുന്നു പരമ്പരയിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. സീരിയലിലെ അമൃത, വര്ഷ, ഊര്മിള , അഞ്ജലി, അര്ജുന് ദേശായി തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം പരമ്പര അവസാനിച്ച് വര്ഷങ്ങളായിട്ടും സോഷ്യല് മീഡിയയില് താരങ്ങളാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ചന്ദനമഴ സീരിയലിന് സോഷ്യല്മീഡിയയില് ലഭിക്കുന്ന ട്രോളുകള്ക്ക് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി മേഘ്ന. അന്ന് അതെല്ലാം സീരിയസായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് സീരിയലില് അമൃതയെ അവതരിപ്പിച്ച മേഘ്ന പറയുന്നത്. സീന് പഠിക്കുന്നു, ആ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ട്രോളായി വരുമെന്നൊന്നും അന്നറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പോള് അതെല്ലാം കാണുമ്പോള് ചിരി വരാറുണ്ട്. മേഘ്ന പറഞ്ഞു.
ചന്ദനമഴയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ് മിനിസ്ക്രീനിലും മേഘ്ന തിളങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം സീ കേരളത്തിലും സണ് ടിവിയിലും താരം സജീവമായിരുന്നു. 7 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാന്ത്വനം 2ലൂടെ മേഘ്ന ഏഷ്യാനെറ്റില് വീണ്ടുമെത്തിയിരുന്നു.