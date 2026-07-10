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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (17:40 IST)

എല്ലാവർക്കും മനസിലാകുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, എൻ്റെ ആദ്യ ഭർത്താവിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നു : ലെന

Lena
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (15:42 IST)
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സ്പിരിച്വാലിറ്റി എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകുന്ന കാര്യമല്ലെന്നും എല്ലാം മനസിലാകണമെങ്കില്‍ വ്യക്തി നല്ല പക്വതയുള്ള ആളായിരിക്കണമെന്നും നടി ലെന. എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകുമെന്ന ധാരണയിലല്ല താന്‍ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതെന്നും സെല്ലുലോയ്ഡ് മാഗസിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ താരം പറഞ്ഞു.
 
എന്റെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവിനോടും ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും തന്നെ റിലേറ്റബിള്‍ ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുടുംബം ഇടപെട്ടു. അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും ഞാന്‍ പറയുന്നത് മനസിലാക്കാനായിരുന്നില്ല. സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാന്‍ ആദ്യമായി ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം സംസാരിച്ചപ്പോഴും ട്രോളും കാര്യങ്ങളുമാണുണ്ടായത്.
 
ഇവരെന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെപേര്‍ വന്നു. ഇതെന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്നാണവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകുന്ന കാര്യമല്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും കിട്ടുന്ന അനുഭവവുമല്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകും എന്ന് കരുതി പറയുന്നതല്ല. ഇവര്‍ക്ക് വട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ നിലവാരം എന്താണ്. ഒരാളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാന്‍ അയാളുടെ നിലവാരം എത്ര താഴെയാകും. അയാളുടെ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മളെ ബാധിക്കേണ്ടതില്ല.
 
എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് മനസിലാക്കണമെങ്കില്‍ ആ വ്യക്തി നല്ല പക്വതയുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഇമെച്വര്‍ ആയ ആളുകള്‍ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മള്‍ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ടതില്ല. ലെന പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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