ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026
‘നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ’; പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നടി ജ്യോതി കൃഷ്ണ

''ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു തരത്തിലും നന്നാവാന്‍ സമ്മതിക്കില്ല'' എന്ന രസകരമായ കുറിപ്പോടെയാണ് ജ്യോതി ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026 (12:47 IST)
ശരീരഭാരം കുറച്ച് പഴയ ഫിറ്റ്‌നസ് നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടി ജ്യോതി കൃഷ്ണ ആശുപത്രിയില്‍. പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന വിവരം താരം തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. തന്റെ പുതിയ 'വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേര്‍ണി' ആരംഭിക്കാനിരുന്ന സമയത്താണ് അസുഖബാധിതയായതെന്നും, അതിനെ സ്വയം ട്രോളിക്കുന്ന രീതിയിലുമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

''ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു തരത്തിലും നന്നാവാന്‍ സമ്മതിക്കില്ല'' എന്ന രസകരമായ കുറിപ്പോടെയാണ് ജ്യോതി ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും, വണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പ് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയും ചേര്‍ത്തൊരുക്കിയ ട്രോള്‍ വീഡിയോ ഇതിനോടകം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചാത്തലമായി നടന്‍ സലിം കുമാറിന്റെ പ്രശസ്തമായ കോമഡി ഡയലോഗും താരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിരവധി ആരാധകരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്. ''വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ'', ''തിരിച്ചുവരവ് കൂടുതല്‍ ശക്തമായിരിക്കും'' തുടങ്ങിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന കമന്റുകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്.ശരീരഭാരം വര്‍ധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ജ്യോതി കൃഷ്ണ അടുത്തിടെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവില്‍ 81 കിലോ ഭാരമുണ്ടെന്നും അത് ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്കും സ്ഥിരമായ വര്‍ക്ക്ഔട്ട് രീതിയിലേക്കും തിരികെ പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

'ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി', 'പാതിരാമണല്‍' ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതയായ ജ്യോതി കൃഷ്ണ നിലവില്‍ ദുബായിലാണ് താമസം. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായ താരം ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകരുമായി സ്ഥിരമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്.


