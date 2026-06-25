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  4. Actress Jyothika Praises Chidambaram's Balan The Boy Movie as a Malayalam Masterpiece
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (14:48 IST)

'മലയാളത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അപൂർവ്വ രത്നം, ഈ മാസ്റ്റർപീസ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം!': 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' സിനിമയെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ജ്യോതിക!

ഈ സിനിമ തിയേറ്ററില്‍ നിന്നും കാണാനുള്ള അവസരം ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.

Jyothika Instagram Post Balan The Boy,
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (14:48 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (14:48 IST)
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'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ്' എന്ന ഇന്‍ഡസ്ട്രി ഹിറ്റിന് ശേഷം സംവിധായകന്‍ ചിദംബരം ഒരുക്കിയ 'ബാലന്‍: ദി ബോയ്' എന്ന ചിത്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ ലേഡി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ജ്യോതിക. മലയാള സിനിമയില്‍ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരു അത്ഭുത ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതൊരു  മാസ്റ്റര്‍പീസ്  ആണെന്നും താരം തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജില്‍ കുറിച്ചു. തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരെയും അഭിനേതാക്കളെയും ജ്യോതിക പേരെടുത്ത് പ്രശംസിച്ചു.
 
സങ്കീര്‍ണ്ണവും എന്നാല്‍ നിരന്തരം പ്രേക്ഷകനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജിത്തു മാധവന്റെ തിരക്കഥയെന്ന് പോസ്റ്റില്‍ ജ്യോതിക പറയുന്നു.അനുകമ്പ, നിഗൂഢത, നിഷ്‌കളങ്കത, ക്രിമിനല്‍ മനോഭാവം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഒരുക്കിയൊരു മാസ്റ്റര്‍പീസാണിത്. ഈ സിനിമ തിയേറ്ററില്‍ നിന്നും കാണാനുള്ള അവസരം ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ജ്യോതിക കുറിച്ചു.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ബാലതാരം ആദിശേഷന്‍, സിനാന്‍ എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തെ താരം പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു. അവരുടെ കണ്ണുകളിലെ നിഷ്‌കളങ്കതയും ആഴവും കാഴ്ചക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് തുളഞ്ഞു കയറുന്നതെന്ന് ജ്യോതിക കുറിച്ചു. കൂടാതെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ഫര്‍സാന, ടൊവിനോ തോമസ്, മുത്തശ്ശിയായി വേഷമിട്ട ഡോളി ജൂണ്‍ എന്നിവരുടേത് ധീരമായ അഭിനയയും മികച്ച കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയുമാണെന്നും ജ്യോതിക പറഞ്ഞു.
 
ഷൈജു ഖാലിദിന്റെ ക്യാമറ വര്‍ക്കുകളെ കവിത പോലുള്ള ക്ലോസപ്പുകളും പെയ്ന്റിംഗ് പോലുള്ള ഫ്രെയിമുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു 'വിഷ്വല്‍ ട്രീറ്റ്' എന്നാണ് ജ്യോതിക വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 
 
'ആവേശം' ഡയറക്ടര്‍ ജിത്തു മാധവന്റെ തിരക്കഥയില്‍ ഒരുങ്ങിയ സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 19ന് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ ഒരു അമ്മയും മകനും അവരുടെ ഇരുണ്ട ഭൂതകാലത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ നടത്തുന്ന അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്.ALSO READ: കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സിനിമയിൽ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് സംയുക്ത വർമ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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