'ഞെരമ്പ് മുറിഞ്ഞതാണ്, അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തളർന്നുപോയേനെ'; ആട് 3 ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ പരിക്കേറ്റ വിനായകൻ ആശുപത്രി വിട്ടു

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 24 ഡിസംബര് 2025 (19:55 IST)
ഷൂട്ടിംഗിനിടെ പരിക്കേറ്റ നടൻ വിനായകൻ
ആശുപത്രി വിട്ടു. നടന് രണ്ട് മാസത്തോളം വിശ്രമം വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആട് 3യുടെ സംഘട്ടന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ശാരീരിക ആസ്വസ്ഥകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ശനിയാഴ്ച ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.
കഴുത്തിലെ ഞെരമ്പ് മുറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും. അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കില് പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ എന്നും വിനായകന് പറഞ്ഞു. എംആര്ഐ സ്കാനിങ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് പേശികള്ക്കും ഞരമ്പിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആട് 3യിൽ ജയസൂര്യ വീണ്ടും ഷാജി പാപ്പനായി എത്തുകയാണ്. ഫ്രൈ ഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യ ഫിലിം ഹൗസ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ധര്മജന് ബോള്ഗാട്ടി, സൈജു കുറുപ്പ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2026 മാര്ച്ചില് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.