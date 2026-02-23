ആ വിജയിയായ പുരുഷന് പിന്നില്‍ എന്നും ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു; വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:58 IST)
മലയാളികള്ക്ക് ഒട്ടേറെ മികച്ച സിനിമകള് സമ്മാനിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് ശ്രീനിവാസന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡ്സില് ശ്രീനിവാസന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാര്ഡ് നല്കി ആദരിച്ചത്. ഭാര്യ വിമലയും മകന് വിനീതും ചേര്ന്നായിരുന്നു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷം അമ്മയെ കുറിച്ച് വിനീത് സോഷ്യല്മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച വാക്കുകള് ഹൃദയസ്പര്ശിയാണ്. ആ വിജയിയായ പുരുഷന് പിന്നില് എന്നും ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഈ അവാര്ഡ് അമ്മക്കുള്ളതാണ് എന്നുമാണ് വിനീത് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ്.
"ആ വിജയകരമായ പുരുഷന് പിന്നില്, ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു! ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാര്ഡ്... അമ്മ"
പുരസ്കാര ശിൽപം സന്തോഷത്തോടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന വിമലയുടെ ചിത്രവും വിനീത് പങ്കുവെച്ചു. ശ്രീനിവാസനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കുമാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.