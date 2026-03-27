അനിയത്തിപ്രാവിന് 29 വയസ്; ഫാസിലിനൊപ്പമുള്ള വിശേഷം പങ്കുവെച്ച് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (09:25 IST)
1997ൽ ഫാസിൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ശാലിനിയും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു അനിയത്തി പ്രാവ്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. സ്വർഗ്ഗചിത്രയുടെ ബാനറിൽ അപ്പച്ചൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമ പിറന്നിട്ട് 29 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ ഈ സുപ്രധാന നിമിഷത്തിൽ സംവിധായകൻ ഫാസിലിനെ സന്ദർശിച്ച വിശേഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ. ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും വ്യാപ്തി എന്നത്തേയും പോലെ ഇപ്പോഴും പുതുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിൽ താൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്നും കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ
ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഫാസിലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും താരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
"'വർഷങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുതുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ആഴം എന്നത്തേയും പോലെ പുതുമയുള്ളതായി തന്നെ തുടരുകയാണ്... അല്ലെങ്കിൽ അതിലും മികച്ചതായി തുടരുകയാണ്... തലമുറകളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദശാബ്ദങ്ങളുടെ ബന്ധം തുടരുമ്പോൾ, എന്റെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്.
ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോരുത്തരും, പ്രത്യേകിച്ച്... ഈ ജീവിതം മനോഹരമാക്കിയതിന് ടെക്നീഷ്യൻമാർ, കലാകാരന്മാർ, മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രേക്ഷകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബം എന്നിവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സ്നേഹം"- കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ കുറിച്ചു.