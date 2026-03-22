ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026
ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് നടനും മിമിക്രി താരവുമായ കണ്ണൻ സാഗർ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:07 IST)
അപ്രതീക്ഷിതമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് നടനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ കണ്ണന്‍ സാഗര്‍ രംഗത്തെത്തി. ഹൃദയത്തില്‍ ഗുരുതര ബ്ലോക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തരമായി ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. രോഗാവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യാന്‍ ദൃഡനിശ്ചയം ചെയ്‌തെങ്കിലും സാമ്പത്തികം വലിയ ഘടകമാണെന്നും സന്മനസുള്ളവര്‍ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കണ്ണന്‍ സാഗര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം

ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാമ്പത്തിക പരാദീനതയും സന്തോഷവും സമാധാനവും സംരക്ഷണയും കരുതലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ഈ ലോകത്ത് ആരും ഉണ്ടാകില്ല, ഉള്ള വരുമാനത്താല്‍ കുടുംബവും പോറ്റി മക്കളേയും വളര്‍ത്തി അവര്‍ക്കൊരു നല്ലതിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചും അവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രേഗ്ന്നിച്ചും,
ആവുന്നത്ര ഉള്ളതില്‍നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും പോകുന്ന പൊക്കിലാണ് വെള്ളിടി വെട്ടുമ്പോലെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് അസുഖം എന്ന അതിഥി കടന്നുവരുന്നതും അല്‍പ്പം ദുഃഖിപ്പിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചും കൂടെയുള്ളവരുടെ സമയം കെടുത്തിയും ഒരു ബാധ്യതക്കു വഴിയൊരുക്കി ഇനിയെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എന്ന ചോദ്യശരങ്ങളുമായി വഴിമുടക്കിയും ഇനി ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടു മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ മതിയെന്ന ശാട്ട്യവുമായി അസുഖങ്ങള്‍ വിലങ്ങനെ കടന്നു നില്‍ക്കുന്നതും,

എന്നാല്‍ നോക്കട്ടെയെന്ന ധൃടനിശ്ചയത്തോടെ നേരിടാന്‍ തയ്യാറായാലും സാമ്പത്തികം ഒരു വലിയ ഘടഖമാണ്, അവിടെയാണ് നമ്മള്‍ ഒന്നുമല്ലെന്ന ബോധം വരുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുന്നതും അതൊരു കുറച്ചിലായി ഞാനും കാണുന്നില്ല
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാലല്ലേ മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയുക സന്മനസുള്ളവര്‍ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാകൂ, ....
കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഞാന്‍ ആശുപത്രികള്‍ കയറിയിറങ്ങുന്നു ഇന്നലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴ st,തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ആന്റിയോഗ്രാം ചെയ്തു,
നഗരഹൃദയത്തിലെ വമ്പന്‍ ബ്ലോക്ക് പോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ബ്ലോക്കുകള്‍ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉടനേ ബൈപ്പാസ്സ് ശസ്ത്രക്രിയക്കു വിധേയനാകണം എന്നാണ് ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നത്
അതിലേക്ക് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയുടെ സേവനവും ആവശ്യമായി വരുമെന്നും ഡോക്ടര്‍ അറിയിച്ചു, അതറിഞ്ഞപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഭാര്യയും മക്കളും നല്ല വിഷമത്തിലാണ് ഞാന്‍ അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്നു,

എന്നൊക്കൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ താങ്ങാന്‍ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു തുക ആശുപത്രിയില്‍ ചിലവിലേല്‍ക്കാവും ഞാന്‍ സംഘടനയിലും ചില സഹപ്രവര്‍ത്തകരേയും വിളിച്ചു എന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി
ഇന്ന് പരുമലയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ചെക്കപ്പിന് വീണ്ടും പോകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന എന്റേയും കുടുംബത്തിന്റേയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം,
ക്ഷണിക്കാതെ കടന്നുവന്ന അസുഖമെന്ന അതിഥിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടുന്ന തിരക്കിലാണ് ഞാനും.


