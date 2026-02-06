Aashakal Ayiram Review: അച്ഛൻ- മകൻ കെമിസ്ട്രി, പ്രകടനത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച് കാളിദാസ്, ആശകൾ ആയിരം കയ്യടക്കമുള്ള ചിത്രം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:49 IST)
മലയാള സിനിമയില് ബന്ധങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മതകള് പറയുന്ന കഥകള്ക്ക് എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമകളില് ജയറാമാണ് നായകനെങ്കില് മലയാളികള് എന്നും അതിനെ കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടെ ഉള്ളു. അതിനാല് തന്നെ നീണ്ട 23 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയറാം- കാളിദാസ് ജോഡി വീണ്ടും ഒരു സിനിമയില് അച്ഛനും മകനുമായി അഭിനയിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെയായില്ലെന്ന് തിയേറ്ററുകളില് അടിവരയിടുകയാന് ആശകള് ആയിരം.
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളോ ശബ്ദമുള്ള നാടകീയതയോ ഒഴിവാക്കി ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിനുള്ള പറയുന്ന കഥയാണ് ആശകള് ആയിരം. സിനിമാതാരമാകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മകനും സാധാരണക്കാരനായ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം, ചെറിയ തമാശകള്, ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ പോകുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യപകുതി സിനിമാപ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്നതും പിടിച്ചിരുത്തുന്നതുമാണ്.
കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥയുടെ ബലത്തില് രണ്ടാം പകുതിയോടെ സിനിമ ട്രാക്ക് മാറുകയും കൂടുതല് ഇമോഷണലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയറാം- കാളിദാസ് ജോഡിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുമ്പോള് തന്റെ സേഫ് സോണില് തന്നെ വെല്ലാന് ആളില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ജയറാമിന്റെ പ്രകടനം. എന്നാല് ഒട്ടും മുഴച്ചുനില്ക്കാതെയുള്ള പ്രകടനം കൊണ്ട് സിനിമയില് കൂടുതല് മികച്ചുനില്ക്കുന്നത് കാളിദാസ് ജയറാമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന ദൃശ്യഭാഷയും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും സിനിമയുമായി ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്നു. ആശ ശരത്, ഷറഫുദ്ധീന്, ഇഷാനി കൃഷ്ണ എന്നിവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ മികച്ചതാക്കി.
മിനിമലിസ്റ്റിക്കായി പോകുന്ന സിനിമയെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത് ജയറാം, കാളിദാസ് ജയറാം എന്നിവരുടെ അഭിനയ മുഹൂര്ത്തങ്ങളാണ്. വലിയ സംഭാഷണങ്ങളുറ്റെ ഭാരമില്ലാതെ കഥാപാത്രത്തെ കണ്വേ ചെയ്യാന് ജയറാമിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെ നാളുകള്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തില് ജയറാമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനമുള്ള സിനിമയാണ് ആശകള് ആയിരം. ജയറാമിനെ അനുകരിക്കാതെ തന്റേതായ ശൈലിയില് ചെയ്യാനായി എന്നതില് കാളിദാസിനും അഭിമാനിക്കാം.
വേഗതയേറിയ കഥപറച്ചിലോ ത്രില്ലിംഗായ കഥാഗതിയോ ഇല്ലാത്തതാണ് ചിത്രമെന്നതിനാല് ആരാധകരില് ചിലര്ക്കെങ്കിലും സിനിമയുടെ പേസിംഗില് പരാതിയുണ്ടാകാന് ഇടയുണ്ട്. സംവിധായകനായി ജി പ്രജിത്ത് സിനിമയെ ഇമോഷണലാക്കി പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കുന്നതില് വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതല് വികസിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കുടുംബചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു തിയേറ്ററിലെത്തുന്നവരെ ആശകള് ആയിരം നിരാശപ്പെടുത്തില്ല.