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എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ഭര്ത്താക്കന്മാര് ഹിന്ദുക്കള്, മകള് വിവാഹം ചെയ്തതും ഹിന്ദുവിനെ: ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണത്തെ തള്ളി ആമിര് ഖാന്
എല്ലാവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളാന് സാധിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളതെന്ന് ആമിര് വ്യക്തമാക്കി.
ബോളിവുഡ് താരം ആമിര്ഖാന്റെ വിവാഹവുമായി ഉയര്ന്നുവന്ന ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കി താരം. ഈ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു ആമിര് ഖാന് ഗൗരി സ്പ്രാട്ടിനെ വിവാഹം ചെയ്തത്. ആമിര്ഖാന്റെ മൂന്നാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തെ റീന ദത്ത, കിരണ് റാവു എന്നിവരെയാണ് ആമിര് വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതോടെ ആമിര്ഖാന് ലവ് ജിഹാദാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ നിതേഷ് റാണയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന നേതാവും മന്ത്രിയുമായ സഞ്ജയ് ഷിര്സാത്തും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളോടാണ് ആമിര്ഖാന് പ്രതികരിച്ചത്.
എല്ലാവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളാന് സാധിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളതെന്ന് ആമിര് വ്യക്തമാക്കി. ഡെക്കാന് ക്രോണിക്കിളിനോടായിരുന്നു ആമിര്ഖാന്റെ പ്രതികരണം. എന്റെ 2 സഹോദരിമാരും ഹിന്ദുക്കളെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മകളും ഹിന്ദുവിനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. എന്റെ കസിനായ മന്സൂര് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. ഗൗരിയോ, റീനയോ,കിരണോ ഒന്നും എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തശേഷം മതം മാറിയിട്ടില്ല.ആമിര്ഖാന് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു ആമിര് ഖാന് - ഗൗരി സ്പ്രാട്ട് വിവാഹം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഉള്പ്പടെ 150 പേര് മാത്രമായിരുന്നു വിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്തത്. 47കാരിയായ ഗൗരിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. ആമിറിന്റെ ആദ്യ വിവാഹങ്ങളിലെ മക്കളായ ജുനൈദ് ഖാന്, ഇറാ ഖാന് രണ്ടാം വിവാഹത്തിലെ മകനായ ആസാദ് റാവു ഖാന്,ഗൗരിയുടെ ആദ്യവിവാഹത്തിലെ മകന് ക്വിന് എന്നിവരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.അറുപത്തിയൊന്നാം വയസിലായിരുന്നു ആമിറിന്റെ വിവാഹം.