'വിജയിയെ അപമാനിക്കുന്ന സിനിമ ഒരു ദിവസം പോലും തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല'; മുന്നറിയിപ്പുമായി ടിവികെ നേതാവ്

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (13:12 IST)
നടനും ടിവികെ നേതാവുമായി വിജയിയെ അപമാനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ദിവസം പോലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പാർട്ടി നേതാവ് ആദവ് അർജുന. ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ ഡിഎംകെയും ബിജെപിയുമാണ്. വിജയിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം സിനിമകൾ നിർമിക്കാൻ ഇവർക്ക് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആദവ് അർജുന
ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"സിനിമയിലൂടെ വിജയിയെ തരംതാഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വിജയിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സിനിമയെടുക്കാൻ ആരാണ് ഇവർക്ക് അധികാരം നൽകിയത്? വിജയുടെ സ്വന്തം സിനിമയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയം നയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും?"- ആദവ് അർജുന ചോദിച്ചു.
സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും, ബിജെപിയും ഡിഎംകെയും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചതായി അർജുന അവകാശപ്പെട്ടു. വിജയുടെ സിനിമയുടെ ടീസറുകൾക്ക് 10 മുതൽ 15 കോടി വരെ കാഴ്ചക്കാരാണുള്ളത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എടുക്കുന്ന സിനിമകൾ അരദിവസം പോലും തിയേറ്ററിൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ആദവ് അർജുന പറഞ്ഞു.