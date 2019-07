വിമാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നു കരുതി യുവതി കയറിയത് കൺവെയർ ബെൽറ്റിലേക്ക്, വീഡിയോ !

ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. വിമാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് കരുതി യുവതി നേരെ ചെന്നു കയറിയത് ലഗേജുകൾ കടത്തിവിടുന്ന കൺവെയർ ബെൽറ്റിലേക്ക്. ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിന് നേരെ കണ്ട വഴി വിമാനത്തിലേക്കുള്ളതാണ് എന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ ധാരണ.

കൺവെയർ‌ ബെൽറ്റിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചതും യുവതി നിലതെറ്റി താഴെ വീണു. അടുത്തുണ്ടായിരുന്നവർ യുവതിയെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും അമ്പരപ്പോടെയാണ് യുവതിയുടെ പ്രവർത്തിയെ നോക്കി നിന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അതിവേഗം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു.



Just when I think I’ve seen all the various symptoms of ‘ Brain’ some passengers seem to suffer from when flying...this was at New Istanbul Airport...pic.twitter.com/dzwDiOj4yf