"സുന്ദരിയായ ഭാര്യമാരുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അത് അർഹിക്കുന്നില്ല"; അഭിഷേകിനേയും സ്റ്റുവർട്ട് ബിന്നിനെയും പരിഹസിച്ച് ട്വീറ്റ്

ഐപിഎല്ലിലെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്–രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. രാജസ്ഥാൻ താരമായ സ്റ്റുവെർ‌ട്ട് ബിന്നി റണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെയാണ് പുറത്തായത്. ഇതിനെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

#KKRvRR Is Replica Of Abhishek Bachan frm Bollywood.



Both Got a Beautiful Wife without Deserving.

Both Got into Movies/ Cricket Because of their Father.



Both Are "USELESS"



Retweet