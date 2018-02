ധ​ന​മ​ന്ത്രി അ​രു​ണ്‍ ജ​യ്റ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​നെ‌ പരിഹസിച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. കഴിഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന്യാ​യ വി​ല ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇക്കാലമത്രയും പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാത്രം ന​ൽ​കി ബി​ജെ​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ, വളരെ നന്ദിയുണ്ടെന്നും പരിഹാസ രൂപേണ രാഹുൽ തന്റെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. മോ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അതിനാവശ്യമായ തു​ക​യി​ല്ല.യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലിയുമില്ലെന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ സമ്പൂർണ പൊതുബജറ്റായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

4 years gone; still promising FARMERS a fair price.

4 years gone; FANCY SCHEMES, with NO matching budgets.

4 years gone; no JOBS for our YOUTH.

Thankfully, only 1 more year to go.#Budget2018