പൊലീസുകാർ പാലിക്കേണ്ട അച്ചടക്കം അർപിത ചൗധരി ലംഘിച്ചതിനാലാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് മഞ്ചിത വനസാര പറഞ്ഞു. 2016ലാണ് അർപിത പൊലീസിലെ ലോക് രക്ഷക് ദള്ളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2018ൽ ഇവർ മെഹ്‌സാനയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി എത്തുകയായിരുന്നു.

