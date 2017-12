107 കാരിയായ ആരാധികയ്ക്ക് രാഹുലിന്റെ കിടിലന്‍ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം

107 കാരിയായ ആരാധികയ്ക്ക് ഉഗ്രന്‍ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം നല്‍കി കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ടു കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ആരാധികയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് പിറന്നാള്‍ ആശംസിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍.

വയോധികയുടെ കൊച്ചുമകള്‍ ദീപാലി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അവരുടെ പിറന്നാള്‍ ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിറന്നാളുകാരിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒപ്പം ‘ഇന്ന് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാളാണ്. അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ കാണുകയെന്നതാണെന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ട്വീറ്റുവന്നു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണവും വന്നു. ‘പ്രിയ ദീപാലി, നിന്റെ സുന്ദരിയായ മുത്തശ്ശിയോട് ഞാന്‍ പിറന്നാള്‍ ആശംസയും ക്രിസ്തുമസ് ആശംസയും നേര്‍ന്നതായി പറയുക. എന്റെയൊരു ആലിംഗനവും കൈമാറുക.’ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

Today my grandmother turned 107. Her one wish. To meet @OfficeOfRG ! I asked her why? She whispers ... He's handsome ! pic.twitter.com/k3wUaSMKfE