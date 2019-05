ഝാർഖണ്ഡ് ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2019: Live Update

Jharkhand

Chatra Sunil Singh Manoj Kumar Yadav (INC) -- -- Dhanbad Pashupati Nath Singh Kirti Azad (INC) -- -- Dumka(ST) Sunil Soren Shibu Soren (JMM) -- -- Giridih Chandraprakash Choudhary(AJSU) Jagarnath Mahato (JMM) -- -- Godda Nishikant Dubey Pradip Yadav (Apna Dal) -- -- Hazaribagh Jayant Sinha Gopal Sahu (INC) -- -- Jamshedpur Vidhyut Varan Mahato Champai Soren (JMM) -- -- Khunti(ST) Arjun Munda Kalicharan Munda (INC) -- -- Kodarma Annapurna Devi Yadav Babulal Marandi (JVM) -- -- Lohardaga(ST) Sudarshan Bhagat Sukhdeo Bhagat (INC) -- -- Palamu(SC) Vishnu Dayal Ram Dhuran Ram (RJD) -- -- Rajmahal(ST) Hemlal Murmu Vijay Hansda (JMM) -- -- Ranchi Sanjay Seth Subodh Kant Sahay (INC) -- -- Singhbhum(ST) Laxman Giluva Smt Geeta Kora (INC) -- --