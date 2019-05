തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം എന്റെ മുഖത്തേറ്റ ശക്തമായ അടിയാണ്. കൂടുതൽ അപമാനങ്ങളും ട്രോളുകളും പരിഹാസവും എന്നേ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ നിലപാടിൽ ഞാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. മതേതര ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടിയുള്ള എന്റെ പോരാട്ടം തുടരും. ആ കഠിനമായ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ കൂടെന്നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രകാശ്‌രാജ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

a SOLID SLAP on my face ..as More ABUSE..TROLL..and HUMILIATION come my way..I WILL STAND MY GROUND ..My RESOLVE to FIGHT for SECULAR INDIA will continue..A TOUGH JOURNEY AHEAD HAS JUST BEGUN ..THANK YOU EVERYONE WHO WERE WITH ME IN THIS JOURNEY. .... JAI HIND