ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ശബ്ദമുയർത്താം, ആ രക്തം നമ്മുടെ കൈകളിലാണു: ശ്രീജിത്തിനായി അരുൺ ഗോപിയും

ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ കൊലയാളികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിലധികം സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ശ്രീജിത്തിനു പിന്തുണയുമായി യുവസംവിധായകൻ അരുൺ ഗോപി. അധികാരമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ശ്രീജിത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അധികം അദ്ദേഹത്തിനു തെരുവിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അരുൺ ഗോപി പറയുന്നു.

ശ്രീജിത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടു ഇന്ന് തന്നെ ശബ്ദം ഉയർത്താം. കല്ലെറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാത്ത ഉയരത്തിൽ ഭരണമാളികകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വാക്കെറിഞ്ഞു ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ കേൾക്കാത്ത മനസ്സുകൾ ഇന്നും കേരളത്തിൽ കുറവാണ്. ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ശബ്ദമുഴർത്താം. ആ രക്തം നമ്മുടെ കൈകളിലാണു. - അരുൺ ഗോപി പറയുന്നു.

അരുൺ ഗോപിയുടെ വക്കുകളിലൂടെ:

justice delayed is justice denied. നീതി വൈകുന്നത് നീതി നിഷേധമാണു.

തന്റെ സഹോദരനെ ലോക്കപ്പിൽ മർദ്ദിച്ച് കൊന്നതിൽ കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിക്കായി സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു മുൻപിക് സത്യാഗ്രഹമിരിക്കുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശി ശ്രീജിത്തിന് 762 ആമത് ദിവസവും നീതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരെയല്ല നടപടി വൈകുന്നത് മറിച്ച് പോലീസ് കമ്പ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തുകയും തുടരന്വേഷണത്തിനു ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളാണു മെല്ലെപ്പോക്കിനിരയാകുന്നതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിതം കവരുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടുത്തേക്കെത്തിക്കുന്നതും.

അധികാരമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ശ്രീജിത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അധികം ഈ യുവാവിനു തെരുവിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു.

A hash tag or an online campaign might not bring justice but it would bring the attention the issue deserves.