ഷവോമിക്ക് മുൻപേ റിയൽമി ? 64 എംപി ക്യാമറയുമായി റിയൽമി ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് എത്തും !

ഒക്ടോബർ 27ന് മുൻപ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിൽ എത്തും എന്നാണ് സൂചന. സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനെ കുറിച്ച് അധികം വിവരങ്ങൾ റിയൽമി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ക്യാഡ് ക്യാമറ സംവിധാനത്തോടെയാവും ഫോൺ എത്തുക എന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണ് ആദ്യം എത്തുക എന്നും റിയൽമി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.



റിയൽമി 5, റിയൽമി 5 പ്രോ എന്നീ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ക്വാഡ് ക്യമറ ഉണ്ടായിരികും എന്ന് ടീസറുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇവയിലാവാം ആദ്യം 64 എംപി ക്യാമറ ഇടപിടിക്കുക.. റിയൽമി എക്സിന്റെ പിൻഗാമിയായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണിലും ഈ സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

Here’s how you get great details when you shoot with 64MP. The resolution advantage is obvious.#LeapToQuadCamera pic.twitter.com/3VSNvSyOvU