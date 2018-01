എല്ലാവരും അവരവരുടെ തനിനിറം കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സമയമാണ് ഇതെന്നും ഇപ്പോള്‍ പോപ്കോണും കൊറിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് പാര്‍വതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

What a glorious time to be alive!

Everyone showing their truest colours