കിടിലന്‍ ആക്ഷന്‍- ഹൊറര്‍ ചിത്രമാണ് ‘കൊലമാവ് കോകില’. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ നയന്‍താര ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചു. നയന്‍താര കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന ചിത്രം ആക്ഷനും ഹൊററിനും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതാണ്. നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ്കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍.

അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ സംഗീതം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സാണ്. ശരണ്യ പൊന്‍വണ്ണന്‍, യോഗി ബാബു, ജാക്ക്വലീന്‍ എന്നിരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കള്‍.

#KolamaavuKokila [#COCO] First look for all