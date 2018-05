മഹാനടി കീർത്തിയുടെ മാസ്റ്റർപീസ്, ദുൽഖർ അവിശ്വസനീയം; ആദ്യപ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്ത്

#Mahanati is a masterpiece... with kirthy suresh giving a lifetime performance. dulquer salmaan is just unbelievable. This movie is love story more than a biopic. What an amazing span and music. Take a bow Nagi.

അക്കാലത്ത് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച, ജെമിനി ഗണേശനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധവും സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ചിത്രത്തിൽ സൂപ്പർതാരം ജെമിനി ഗണേശനായി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ആണ് എത്തുന്നത്. ദുൽഖറിന്റെ ആദ്യ തെലുങ്ക് ചിത്രമാണ് മഹാനദി. മഹാനടിയെന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Welcome @dulQuer to Telugu cinema. You have entered Telugu cinema with a wonderful character and performance. Hope you like it here and travel more with us in the future #Mahanati