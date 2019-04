ആരാധകരെ ഹരം കൊള്ളിച്ച് വന്‍ വിജയം നേടിയ മോഹന്‍‌ലാല്‍ ചിത്രം ലൂസിഫറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന ആദ്യം നല്‍കിയത് സംവിധായകനും നടനുമായ പൃഥ്വിരാജാണ്. ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സൂചന നല്‍കിയത്.എന്നാല്‍, ലൂസിഫറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ മോഹന്‍‌ലാല്‍ ഇരട്ടവേഷത്തില്‍ എത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. സിനിമയ്‌ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ മുരളീ ഗോപിയും പൃഥ്വിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ച ഒരു ചിത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുരളി ഗോപി സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ ഒരു കറുത്ത കുതിരയുടെയും വെളുത്ത കുതിരയുടെയും ചിത്രം പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ട് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് 'In the same garden, under the same grey sky, graze Black and White. #L'. ഇത് ചിത്രത്തിലെ രണ്ടു നായക കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതു തന്നെയാണെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ് ലൈനിലെ Brotherhood എന്നതും ഈ സഹോദരബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. ലൂസിഫറിലെ അവസാന കഥാപാത്രമെന്ന പേരില്‍ ഖുറേഷി അബ്രാമിന്റെ ചിത്രം അണിയറക്കാര്‍ പുറത്തു വിട്ടതോടെ സ്റ്റീഫന്‍ നെടുമ്പള്ളിയും ഖുറേഷി അബ്രാമും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്നും ഇവര്‍ രണ്ടും ലൂസിഫര്‍ 2വില്‍ ഒരുമിക്കുമെന്നുമാണ് ആരാധകരുടെ വാദം.