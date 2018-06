ജയസൂര്യ, നിങ്ങളാണ് നടൻ! - ഒടിയന്റെ സംവിധായകൻ പറയുന്നു

രഞ്ജിത് ശങ്കർ - കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒന്നിച്ച സിനിമയാണ് ‘ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി’. മേരിക്കുട്ടിയിലെ ജയസൂര്യയുടെ അഭിനയത്തെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. ഇപ്പോഴിതാ, ചിത്രത്തിന് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒടിയന്റെ സംവിധായകൻ മേനോൻ. രഞ്ജിത് ശങ്കർ - കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒന്നിച്ച സിനിമയാണ് ‘ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി’. മേരിക്കുട്ടിയിലെ ജയസൂര്യയുടെ അഭിനയത്തെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. ഇപ്പോഴിതാ, ചിത്രത്തിന് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒടിയന്റെ സംവിധായകൻ മേനോൻ.

മേരിക്കുട്ടിയില്‍ നിന്നും താന്‍ മോചിതനായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു. സിനിമയിലെവിടേയും തനിക്ക് ജയസൂര്യയെ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും മേരിക്കുട്ടിയായി താരം ഓരോ സീനിലും നിറഞ്ഞാടിയിരിക്കുകയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ശ്രീകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ:

പ്രിയപ്പെട്ട Jayasurya,

മേരിക്കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ മോചിതനായിട്ടില്ല. സിനിമയിലെവിടേയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മേരിക്കുട്ടിയായി നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞാടിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സീനിലും. നിൽപ്പിലും നടപ്പിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക അഭിനയം, സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾ, ഡയലോഗുകൾ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നടനിലൂടെ താരമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

I have fallen in love with the Marykutty in you!

Ranjith, മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെ ക്ളീഷേകളെ നിഷ്ക്കരുണം തച്ചുടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. LGBT സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നൽകേണ്ട കരുതലിനേയും സ്നേഹത്തിനേയും, അവരുടെ കരുത്തിനേയും കഴിവിനേയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തീർത്തും ബോധവാന്മാരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

നന്ദി, ഈ ചിത്രത്തിന്. കണ്ട് മറക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്‌ക്കുമപ്പുറം ഒരു അനുഭവം സമ്മാനിച്ചതിന്